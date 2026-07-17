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28
o
متن
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وكالة تسنيم نقلا عن الحرس الثوري الإيراني: لن يتم تصدير أي نفط أو غاز عبر مضيق هرمز ما دامت الهجمات الأميركية مستمرة
آخر الأخبار
2026-07-17 | 00:14
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وكالة تسنيم نقلا عن الحرس الثوري الإيراني: لن يتم تصدير أي نفط أو غاز عبر مضيق هرمز ما دامت الهجمات الأميركية مستمرة
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