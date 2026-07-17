وكالة نقلا عن مسؤول محلي: أميركا شنت هجمات على منطقة في إقليم لورستان الإيراني

التحكم المروري: جريح في حادث سير بعد نفق سليم سلام باتجاه الوسط التجاري

التحكم المروري: جريح في حادث سير بعد نفق سليم سلام باتجاه الوسط التجاري

وكالة تسنيم نقلا عن الحرس الثوري الإيراني: لن يتم تصدير أي نفط أو غاز عبر مضيق هرمز ما دامت الهجمات الأميركية مستمرة