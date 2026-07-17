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o
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o
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o
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o
كسروان
26
o
متن
26
o
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رويترز: المحادثات بين باكستان والكويت لا تزال في مراحلها الأولى ولم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي
آخر الأخبار
2026-07-17 | 09:21
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رويترز: المحادثات بين باكستان والكويت لا تزال في مراحلها الأولى ولم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي
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