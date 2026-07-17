الوكالة الوطنية للاعلام: الانفجار الكبير الذي سمع في مدينة بنت جبيل ناتح عن تدمير قوات الجيش الإسرائيلي لمدارس المهدي في منطقة صف الهوا

الجيش الأميركي: القوات الأميركية تمكنت أمس من تدمير برج المراقبة بميناء شهيد كلانتري في تشاه بهار

الجيش الأميركي: القوات الأميركية تمكنت أمس من تدمير برج المراقبة بميناء شهيد كلانتري في تشاه بهار

رويترز: المحادثات بين باكستان والكويت لا تزال في مراحلها الأولى ولم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي