أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: ترامب قد يأمر بتصعيد الضربات على إيران في الأيام المقبلة

أكسيوس عن مسؤولين: واشنطن أبلغت إسرائيل بإرسال مزيد من طائرات التزويد بالوقود لاحتمال توسيع العمليات ضد إيران

أكسيوس عن مسؤولين: واشنطن أبلغت إسرائيل بإرسال مزيد من طائرات التزويد بالوقود لاحتمال توسيع العمليات ضد إيران

نظام الإنذار المبكر من تسونامي في الولايات المتحدة: خطر تسونامي بعد زلزال بقوة 7.4 درجات بالقرب من ساحل تشياباس في المكسيك