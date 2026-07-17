أكسيوس عن مسؤولين: واشنطن أبلغت إسرائيل بإرسال مزيد من طائرات التزويد بالوقود لاحتمال توسيع العمليات ضد إيران

وول ستريت جورنال عن بيانات تتبع ومصدر مطلع: الولايات المتحدة تعيد طائرات مقاتلة من أوروبا إلى الشرق الأوسط

وول ستريت جورنال عن بيانات تتبع ومصدر مطلع: الولايات المتحدة تعيد طائرات مقاتلة من أوروبا إلى الشرق الأوسط

أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: ترامب قد يأمر بتصعيد الضربات على إيران في الأيام المقبلة