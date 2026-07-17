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رئيس بلدية بيروت ابراهيم زيدان لـ"جدل": المشكلة التي نواجهها هي أن ليس لدينا فريقا متكاملا لتنفيذ أي مشروع ومضطرون دائما للتعاقد مع متعهد لتنفيذ أي عمل