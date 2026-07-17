مستشار الزعيم الإيراني للتلفزيون الرسمي: إذا استمرت الضربات الأميركية لأيام عدة أخرى فسننتقل إلى مرحلة العمليات الهجومية واسعة النطاق

مستشار الزعيم الإيراني للتلفزيون الرسمي: إذا استمرت الضربات الأميركية لأيام عدة أخرى فسننتقل إلى مرحلة العمليات الهجومية واسعة النطاق

رئيس بلدية بيروت ابراهيم زيدان لـ"جدل": الصلاحيات في بلدية بيروت تختلف عن باقي البلديات في لبنان كله وهي منقسمة بين المجلس البلدي والمحافظ