مستشار الزعيم الإيراني للتلفزيون الرسمي: إذا استمرت الضربات الأميركية لأيام عدة أخرى فسننتقل إلى مرحلة العمليات الهجومية واسعة النطاق

رئيس بلدية بيروت ابراهيم زيدان لـ"جدل": بلدية بيروت تمتلك على الاقل 1800 عقار كانت بلا خطة اقتصادية لاستثمارها والاستفادة منها ووقعنا اتفاقية مع نقابة المهندسين لتفعيل هذا الموضوع

رئيس بلدية بيروت ابراهيم زيدان لـ"جدل": بلدية بيروت تمتلك على الاقل 1800 عقار كانت بلا خطة اقتصادية لاستثمارها والاستفادة منها ووقعنا اتفاقية مع نقابة المهندسين لتفعيل هذا الموضوع

رئيس بلدية بيروت ابراهيم زيدان لـ"جدل": المشكلة التي نواجهها هي أن ليس لدينا فريقا متكاملا لتنفيذ أي مشروع ومضطرون دائما للتعاقد مع متعهد لتنفيذ أي عمل