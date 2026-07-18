الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية على بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية

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التلفزيون السعودي: الاتحاد الأوروبي ودول الخليج يرفضون في بيان مشترك بشأن مضيق هرمز وحرية الملاحة أي ادعاءات غير مشروعة بالسيادة أو السيطرة على المضيق