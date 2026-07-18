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التلفزيون السعودي: الاتحاد الأوروبي ودول الخليج يرفضون في بيان مشترك بشأن مضيق هرمز وحرية الملاحة أي ادعاءات غير مشروعة بالسيادة أو السيطرة على المضيق

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2026-07-18 | 15:51
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التلفزيون السعودي: الاتحاد الأوروبي ودول الخليج يرفضون في بيان مشترك بشأن مضيق هرمز وحرية الملاحة أي ادعاءات غير مشروعة بالسيادة أو السيطرة على المضيق
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التلفزيون السعودي: الاتحاد الأوروبي ودول الخليج يرفضون في بيان مشترك بشأن مضيق هرمز وحرية الملاحة أي ادعاءات غير مشروعة بالسيادة أو السيطرة على المضيق

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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