التلفزيون السعودي الرسمي: الاتحاد الأوروبي ودول الخليج يعارضان فرض تصاريح أو رسوم على الملاحة الدولية في مضيق هرمز

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بيان أوروبي خليجي: نرفض أي سيطرة أو رسوم على الملاحة في مضيق هرمز وحرية الملاحة والمرور حق مكفول بموجب القانون الدولي ولا يجوز لأي دولة تعليق المرور أو عرقلته أو إخضاعه لأي شروط