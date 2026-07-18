التلفزيون السعودي الرسمي: الاتحاد الأوروبي ودول الخليج يعارضان فرض تصاريح أو رسوم على الملاحة الدولية في مضيق هرمز

التلفزيون السعودي الرسمي: الاتحاد الأوروبي ودول الخليج يعارضان فرض تصاريح أو رسوم على الملاحة الدولية في مضيق هرمز

التلفزيون السعودي: الاتحاد الأوروبي ودول الخليج يرفضون في بيان مشترك بشأن مضيق هرمز وحرية الملاحة أي ادعاءات غير مشروعة بالسيادة أو السيطرة على المضيق