وكالة الأنباء الأردنية نقلا عن المتحدث باسم الحكومة: السلطات المعنية لم تصدر أي قرارات بإخلاء في مطار العقبة أو الميناء

وكالة نقلا عن المتحدث باسم الحكومة الأردنية: لم يسجل لدى الجهات الأردنية المختصة تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية

وكالة نقلا عن المتحدث باسم الحكومة الأردنية: لم يسجل لدى الجهات الأردنية المختصة تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية

مدير عام شركة موانئ العقبة لرويترز: الميناء يعمل والبواخر موجودة كالعادة ولا يوجد أي إغلاق أو إخلاء