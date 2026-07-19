وكالة نقلا عن المتحدث باسم الحكومة الأردنية: لم يسجل لدى الجهات الأردنية المختصة تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية

وكالة نقلا عن المتحدث باسم الحكومة الأردنية: مطار العقبة والميناء يعملان بشكل طبيعي وأي مخاطر محتملة يتم التحذير بشأنها من قبل الجهات الأردنية المختصة

وكالة نقلا عن المتحدث باسم الحكومة الأردنية: مطار العقبة والميناء يعملان بشكل طبيعي وأي مخاطر محتملة يتم التحذير بشأنها من قبل الجهات الأردنية المختصة

وكالة الأنباء الأردنية نقلا عن المتحدث باسم الحكومة: السلطات المعنية لم تصدر أي قرارات بإخلاء في مطار العقبة أو الميناء