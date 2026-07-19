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الديوان الأميري القطري: أمير قطر ورئيس وزراء العراق أكدا على تنفيذ مذكرة التفاهم بما في ذلك ضمان حرية الملاحة بهرمز

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2026-07-19 | 07:22
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الديوان الأميري القطري: أمير قطر ورئيس وزراء العراق أكدا على تنفيذ مذكرة التفاهم بما في ذلك ضمان حرية الملاحة بهرمز
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الديوان الأميري القطري: أمير قطر ورئيس وزراء العراق أكدا على تنفيذ مذكرة التفاهم بما في ذلك ضمان حرية الملاحة بهرمز

 
 
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