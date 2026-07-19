وزارة الكهرباء والمياه الكويتية: تعرض محطة القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم للمرة الثانية خلال يومين

ترامب: على الجمهوريين إضافة إيران إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا

ترامب: على الجمهوريين إضافة إيران إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا

الديوان الأميري القطري: أمير قطر ورئيس وزراء العراق أكدا على تنفيذ مذكرة التفاهم بما في ذلك ضمان حرية الملاحة بهرمز