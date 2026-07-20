زلزال بقوة 5.5 درجات يهز غرب إيران

العقود الآجلة لخام برنت تتجاوز 90 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 11 حزيران

العقود الآجلة لخام برنت تتجاوز 90 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 11 حزيران

الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز لن يكون آمنا لنقل المنتجات البتروكيماوية أو "قطرة واحدة من النفط والغاز" طالما استمرت الأفعال الأميركية في المنطقة