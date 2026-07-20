إعلام رسمي: مقتل شخص في قصف أميركي على شمال غرب إيران

هيئة بحرية بريطانية: تعرض سفينة على بعد 8 أميال بحرية شمال غربي كمزار بعُمان لمقذوف غير معروف والطاقم غادر السفينة بأمان

هيئة بحرية بريطانية: تعرض سفينة على بعد 8 أميال بحرية شمال غربي كمزار بعُمان لمقذوف غير معروف والطاقم غادر السفينة بأمان

القناة 12 الإسرائيلية: التقديرات في إسرائيل أن واشنطن قد تطلب إدخال عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود إلى إسرائيل