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الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلق فوق بيروت والضواحي

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2026-07-20 | 03:24
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الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلق فوق بيروت والضواحي
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الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلق فوق بيروت والضواحي

 
 
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