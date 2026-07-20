الخارجية الإيرانية: الوسطاء يواصلون مساعيهم لمنع التصعيد وتلقينا مقترحات منهم ولن نتطرق إلى تفاصيلها الآن

وكالة تسنيم: الحرس الثوري يحذر من أي "توغل" أميركي داخل الأراضي الإيرانية

وكالة تسنيم: الحرس الثوري يحذر من أي "توغل" أميركي داخل الأراضي الإيرانية

الخارجية الإيرانية: الإصرار على ثنائية الحرب أو التفاوض ليس مفيدا لبلادنا ونص مذكرة التفاهم واضح ولا يوجد أي مبرر لانتهاك هذه المذكرة من جانب الولايات المتحدة