وزير الإعلام بعد الإجتماع الوزاري في السراي: نواف سلام أكد خلال زيارته الى تركيا استقلالية القرار اللبناني بالتفاوض وضرورة الإسراع بالإنسحاب الإسرائيلي

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وزير الإعلام بعد الإجتماع الوزاري في السراي: نواف سلام اعتبر أن زيارة وزير الإقتصاد الى سوريا هي زيارة ذات نتائج ملموسة فيما أشار وزير الإقتصاد الى وجود 42 اتفاقية بين لبنان وسوريا ستجري مراجعتها من قبل الوزراء المعنيين