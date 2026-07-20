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يسرائيل هيوم: نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعا أمنيا على ضوء التصعيد مع إيران

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2026-07-20 | 05:39
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يسرائيل هيوم: نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعا أمنيا على ضوء التصعيد مع إيران
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يسرائيل هيوم: نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعا أمنيا على ضوء التصعيد مع إيران

 
 
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