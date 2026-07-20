الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس الإيراني: لم نتراجع عن أي من حقوقنا ومصالحنا ومبادئنا في بنود مذكرة التفاهم
آخر الأخبار
2026-07-20 | 06:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس الإيراني: لم نتراجع عن أي من حقوقنا ومصالحنا ومبادئنا في بنود مذكرة التفاهم
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإيراني:
نتراجع
حقوقنا
ومصالحنا
ومبادئنا
مذكرة
التفاهم
التالي
الرئيس الإيراني: لم نقدم أي تنازلات في مذكرة التفاهم ومعظمها كان لصالحنا وهي لا تحقق مصلحة أحادية لواشنطن
يسرائيل هيوم: نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعا أمنيا على ضوء التصعيد مع إيران
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
خبر عاجل
08:07
رويترز: الحوثيون يعلنون حظرا بأثر فوري على الملاحة البحرية على السعودية
خبر عاجل
08:07
رويترز: الحوثيون يعلنون حظرا بأثر فوري على الملاحة البحرية على السعودية
0
أخبار دولية
07:40
الملك تشارلز الثالث يكلّف آندي بورنم تأليف الحكومة البريطانية الجديدة
أخبار دولية
07:40
الملك تشارلز الثالث يكلّف آندي بورنم تأليف الحكومة البريطانية الجديدة
0
خبر عاجل
07:33
مصدر إيراني كبير لرويترز: الوسطاء اقترحوا وقفا للهجمات لمدة 10 أيام لإيجاد سبل لإحياء الاتفاق المؤقت بين إيران وأميركا
خبر عاجل
07:33
مصدر إيراني كبير لرويترز: الوسطاء اقترحوا وقفا للهجمات لمدة 10 أيام لإيجاد سبل لإحياء الاتفاق المؤقت بين إيران وأميركا
0
أخبار دولية
07:31
بزشكيان: إيران في "حرب شاملة" مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
07:31
بزشكيان: إيران في "حرب شاملة" مع الولايات المتحدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:12
شؤون الطيران المدني في البحرين: العدوان الإيراني استهدف أجهزة الملاحة الجوية المدنية دون تأثير على العمليات
آخر الأخبار
07:12
شؤون الطيران المدني في البحرين: العدوان الإيراني استهدف أجهزة الملاحة الجوية المدنية دون تأثير على العمليات
0
آخر الأخبار
07:09
أ.ف.ب نقلا عن مصدر باكستاني: وزير الداخلية الإيراني يزور إسلام آباد الاثنين
آخر الأخبار
07:09
أ.ف.ب نقلا عن مصدر باكستاني: وزير الداخلية الإيراني يزور إسلام آباد الاثنين
0
آخر الأخبار
07:06
حماس تعلن انتخاب خليل الحية رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً ليحيى السنوار
آخر الأخبار
07:06
حماس تعلن انتخاب خليل الحية رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً ليحيى السنوار
0
آخر الأخبار
06:49
الوكالة الوطنية للإعلام: درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على سهل مرجعيون
آخر الأخبار
06:49
الوكالة الوطنية للإعلام: درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على سهل مرجعيون
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-07-19
التحكم المروري: 4 قتلى و17 جريحاً في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة المقبلة
خبر عاجل
2026-07-19
التحكم المروري: 4 قتلى و17 جريحاً في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة المقبلة
0
أخبار دولية
2026-02-19
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
أخبار دولية
2026-02-19
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
0
أخبار لبنان
2026-01-14
مباحثات الأمير يزيد بن فرحان ولودريان انطلقت… إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
2026-01-14
مباحثات الأمير يزيد بن فرحان ولودريان انطلقت… إليكم التفاصيل
0
أمن وقضاء
2026-07-17
كشف ملابسات سرقة 10,000 دولار أميركي من غرفة ناطور في أحد فنادق بيروت... وتوقيف الفاعل
أمن وقضاء
2026-07-17
كشف ملابسات سرقة 10,000 دولار أميركي من غرفة ناطور في أحد فنادق بيروت... وتوقيف الفاعل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:02
جولة للوزير فادي مكي في الجنوب لبحث أولويات إعادة الإعمار ودعم البلديات
أخبار لبنان
07:02
جولة للوزير فادي مكي في الجنوب لبحث أولويات إعادة الإعمار ودعم البلديات
0
أخبار لبنان
05:36
الحكومة تناقش تعزيز التغذية الكهربائية وتتابع نتائج زيارتي تركيا وسوريا
أخبار لبنان
05:36
الحكومة تناقش تعزيز التغذية الكهربائية وتتابع نتائج زيارتي تركيا وسوريا
0
أخبار لبنان
04:11
روبيو: الرئيس عون سيعقد اجتماعًا إيجابيًا مع ترامب... وسيعود إلى لبنان ليقول إنه هو من يحقق نتائج إيجابية لجميع اللبنانيين
أخبار لبنان
04:11
روبيو: الرئيس عون سيعقد اجتماعًا إيجابيًا مع ترامب... وسيعود إلى لبنان ليقول إنه هو من يحقق نتائج إيجابية لجميع اللبنانيين
0
أخبار دولية
04:00
إيران تقول إن الاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة مستمرة عبر الوسطاء
أخبار دولية
04:00
إيران تقول إن الاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة مستمرة عبر الوسطاء
0
تقارير نشرة الاخبار
03:19
عون يبدأ زيارته إلى واشنطن بلقاء روبيو... والسيادة وسلاح حزب الله في صلب المباحثات
تقارير نشرة الاخبار
03:19
عون يبدأ زيارته إلى واشنطن بلقاء روبيو... والسيادة وسلاح حزب الله في صلب المباحثات
0
أخبار دولية
23:54
ترامب: ضربنا إيران بقوة شديدة مجددا الليلة تكريما للجنود الأميركيين الذين قتلوا
أخبار دولية
23:54
ترامب: ضربنا إيران بقوة شديدة مجددا الليلة تكريما للجنود الأميركيين الذين قتلوا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
The Protein Bar... رحلة نمو بعد Shark Tank
تقارير نشرة الاخبار
14:23
The Protein Bar... رحلة نمو بعد Shark Tank
0
حال الطقس
14:22
أوروبا: حريق وغريق
حال الطقس
14:22
أوروبا: حريق وغريق
0
حال الطقس
14:20
موجة حر في لبنان أم مرتفع جوي طبيعي في هذا الوقت من العام؟
حال الطقس
14:20
موجة حر في لبنان أم مرتفع جوي طبيعي في هذا الوقت من العام؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:23
هذا ما ناقشه عون مع روبيو في واشنطن بحسب معلومات الـLBCI...
أخبار لبنان
12:23
هذا ما ناقشه عون مع روبيو في واشنطن بحسب معلومات الـLBCI...
2
أخبار لبنان
06:04
ولي العهد السعودي تلقى اتصالا من الرئيس عون... وهذا ما جاء في بيان الخارجية السعودية
أخبار لبنان
06:04
ولي العهد السعودي تلقى اتصالا من الرئيس عون... وهذا ما جاء في بيان الخارجية السعودية
3
أمن وقضاء
03:21
شعبة المعلومات توقف مطلوبًا بجرم قتل في حي السلم
أمن وقضاء
03:21
شعبة المعلومات توقف مطلوبًا بجرم قتل في حي السلم
4
خبر عاجل
23:59
ولي العهد السعودي يوجّه دعوة إلى عون لزيارة المملكة: عازمون على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان
خبر عاجل
23:59
ولي العهد السعودي يوجّه دعوة إلى عون لزيارة المملكة: عازمون على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان
5
خبر عاجل
11:11
السفير الاميركي لدى لبنان ميشال عيسى للـLBCI: الرئيس اللبناني جوزاف عون "ما حيروح ايدو فاضية" من واشنطن
خبر عاجل
11:11
السفير الاميركي لدى لبنان ميشال عيسى للـLBCI: الرئيس اللبناني جوزاف عون "ما حيروح ايدو فاضية" من واشنطن
6
أخبار دولية
00:34
أسعار النفط تقفز مع تصاعد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط
أخبار دولية
00:34
أسعار النفط تقفز مع تصاعد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط
7
فنّ
04:23
بعد أسبوعين من رحيله… جاستن بيبر يدعم موسيقى أليكسندر نجل الفنانة نورا رحال
فنّ
04:23
بعد أسبوعين من رحيله… جاستن بيبر يدعم موسيقى أليكسندر نجل الفنانة نورا رحال
8
حال الطقس
14:20
موجة حر في لبنان أم مرتفع جوي طبيعي في هذا الوقت من العام؟
حال الطقس
14:20
موجة حر في لبنان أم مرتفع جوي طبيعي في هذا الوقت من العام؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More