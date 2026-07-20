الرئيس الإيراني: الضغوط الاقتصادية قد تلحق الضرر بإنجازاتنا العسكرية والرأسمال الاجتماعي الهائل الذي بنيناه

الرئيس الإيراني: بلادنا تمر بحالة حرب ولا يمكن أن ندير شؤون البلاد بالقواعد والطرق التقليدية القديمة

الرئيس الإيراني: بلادنا تمر بحالة حرب ولا يمكن أن ندير شؤون البلاد بالقواعد والطرق التقليدية القديمة

الرئيس الإيراني: نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الوحدة والتضامن واتخاذ القرارات على أساس الحكمة الجماعية