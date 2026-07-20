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o
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وزير الخارجية الفرنسي: موظفان في السفارة تعرضا لترهيب شديد من أجهزة الأمن الإيرانية أمس الأحد
آخر الأخبار
2026-07-20 | 11:29
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وزير الخارجية الفرنسي: موظفان في السفارة تعرضا لترهيب شديد من أجهزة الأمن الإيرانية أمس الأحد
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