النائب ملحم خلف للـLBCI: للإبقاء على هرمية العقوبات كان لا بد من وضع عقوبة بدلًا من الإعدام وهي "مؤبد مشدد" وكأنها إعدام من دون موت

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