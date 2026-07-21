رئيس طيران الإمارات: سنعمل بنسبة 90% من طاقتنا اعتبارا من آب

رئيس طيران الإمارات: نأمل أن نتسلم طائرات بوينغ 777-إس9 في الربع/2 من العام المقبل

رئيس طيران الإمارات: نأمل أن نتسلم طائرات بوينغ 777-إس9 في الربع/2 من العام المقبل

النائب ملحم خلف للـLBCI: للإبقاء على هرمية العقوبات كان لا بد من وضع عقوبة بدلًا من الإعدام وهي "مؤبد مشدد" وكأنها إعدام من دون موت