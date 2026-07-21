النائب ملحم خلف للـLBCI: يجب أن يكون هناك عدد أكبر من الجلسات التشريعية وجلسة بـ44 اقتراح قانون ثقيلة ويجب أن يكون لدينا جدول أخف وبجلسات أكثر

الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق مسير في أجواء بيروت على علو منخفض

الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق مسير في أجواء بيروت على علو منخفض

رئيس طيران الإمارات: نأمل أن نتسلم طائرات بوينغ 777-إس9 في الربع/2 من العام المقبل