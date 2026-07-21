رئيس طيران الإمارات: نأمل أن نتسلم طائرات بوينغ 777-إس9 في الربع/2 من العام المقبل

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النائب ملحم خلف للـLBCI: يجب أن يكون هناك عدد أكبر من الجلسات التشريعية وجلسة بـ44 اقتراح قانون ثقيلة ويجب أن يكون لدينا جدول أخف وبجلسات أكثر