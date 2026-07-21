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o
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الوكالة الدولية للطاقة: الدول الأعضاء لا تزال تحتفظ بكمية كبيرة من مخزونات الطوارئ بما في ذلك أكثر من مليار برميل من المخزونات التي تسيطر عليها الحكومات
آخر الأخبار
2026-07-21 | 07:03
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الوكالة الدولية للطاقة: الدول الأعضاء لا تزال تحتفظ بكمية كبيرة من مخزونات الطوارئ بما في ذلك أكثر من مليار برميل من المخزونات التي تسيطر عليها الحكومات
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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