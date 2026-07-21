الوكالة الدولية للطاقة: الدول الأعضاء لا تزال تحتفظ بكمية كبيرة من مخزونات الطوارئ بما في ذلك أكثر من مليار برميل من المخزونات التي تسيطر عليها الحكومات

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