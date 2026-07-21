وزارة الكهرباء الكويتية: الهجوم الإيراني على محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت تسبب في اندلاع حرائق والعمل يجري على تنفيذ خطط إصلاح

إعلام رسمي نقلا عن الرئيس بزشكيان: مستوى التفاعل مع الزعيم الأعلى الإيراني يتزايد يوما بعد يوم

إعلام رسمي نقلا عن الرئيس بزشكيان: مستوى التفاعل مع الزعيم الأعلى الإيراني يتزايد يوما بعد يوم

الوكالة الدولية للطاقة: الدول الأعضاء لا تزال تحتفظ بكمية كبيرة من مخزونات الطوارئ بما في ذلك أكثر من مليار برميل من المخزونات التي تسيطر عليها الحكومات