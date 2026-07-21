بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مار بولس الثالث نونا من بيروت: هدف من أهداف زيارتنا هو دعمنا لأبرشية بيروت التي تستقبل المهاجرين العراقيين الذين يأتون إلى لبنان

التالي

بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مار بولس الثالث نونا من بيروت: البطريرك الحويك كان فعّالًا في ترسيخ فكرة بقاء المسيحيين في أراضيهم رغم التحديات التي تمر فيها المنطقة