الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مار بولس الثالث نونا من بيروت: البطريرك الحويك كان فعّالًا في ترسيخ فكرة بقاء المسيحيين في أراضيهم رغم التحديات التي تمر فيها المنطقة
آخر الأخبار
2026-07-21 | 09:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مار بولس الثالث نونا من بيروت: البطريرك الحويك كان فعّالًا في ترسيخ فكرة بقاء المسيحيين في أراضيهم رغم التحديات التي تمر فيها المنطقة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الكنيسة
الكلدانية
العراق
والعالم
الثالث
بيروت:
البطريرك
الحويك
فعّالًا
ترسيخ
المسيحيين
أراضيهم
التحديات
المنطقة
التالي
بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مار بولس الثالث نونا من بيروت: لبنان "ظهرنا القويّ" كمسيحيي الشرق بسبب أهمية الكنيسة في لبنان والوجود المسيحيّ فيه
بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مار بولس الثالث نونا من بيروت: هدف من أهداف زيارتنا هو دعمنا لأبرشية بيروت التي تستقبل المهاجرين العراقيين الذين يأتون إلى لبنان
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:34
الخارجية الأميركية: روبيو يلتقي نظيره الصيني الأربعاء على هامش اجتماع آسيان
أخبار دولية
10:34
الخارجية الأميركية: روبيو يلتقي نظيره الصيني الأربعاء على هامش اجتماع آسيان
0
آخر الأخبار
10:32
بيان: الأمين العام للأمم المتحدة يزور سوريا هذا الأسبوع وسيلتقي بالرئيس الشرع
آخر الأخبار
10:32
بيان: الأمين العام للأمم المتحدة يزور سوريا هذا الأسبوع وسيلتقي بالرئيس الشرع
0
أخبار دولية
10:08
رئيس مجلس الوزراء العراقيّ يستقبل وزير النقل والبنية التحتية التركيّ
أخبار دولية
10:08
رئيس مجلس الوزراء العراقيّ يستقبل وزير النقل والبنية التحتية التركيّ
0
آخر الأخبار
10:06
مجلس الوزراء الكويتيّ: عدوان إيران أدى لحرائق وأضرار جسيمة في منشآت حيوية ومدنية في انتهاك صارخ لسيادة الكويت
آخر الأخبار
10:06
مجلس الوزراء الكويتيّ: عدوان إيران أدى لحرائق وأضرار جسيمة في منشآت حيوية ومدنية في انتهاك صارخ لسيادة الكويت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:32
بيان: الأمين العام للأمم المتحدة يزور سوريا هذا الأسبوع وسيلتقي بالرئيس الشرع
آخر الأخبار
10:32
بيان: الأمين العام للأمم المتحدة يزور سوريا هذا الأسبوع وسيلتقي بالرئيس الشرع
0
أخبار دولية
10:08
رئيس مجلس الوزراء العراقيّ يستقبل وزير النقل والبنية التحتية التركيّ
أخبار دولية
10:08
رئيس مجلس الوزراء العراقيّ يستقبل وزير النقل والبنية التحتية التركيّ
0
آخر الأخبار
10:06
مجلس الوزراء الكويتيّ: عدوان إيران أدى لحرائق وأضرار جسيمة في منشآت حيوية ومدنية في انتهاك صارخ لسيادة الكويت
آخر الأخبار
10:06
مجلس الوزراء الكويتيّ: عدوان إيران أدى لحرائق وأضرار جسيمة في منشآت حيوية ومدنية في انتهاك صارخ لسيادة الكويت
0
أخبار لبنان
09:54
فريد البستاني يدين الإعتداء على مدير مستشفى سبلين الحكوميّ الدكتور ربيع سيف الدين
أخبار لبنان
09:54
فريد البستاني يدين الإعتداء على مدير مستشفى سبلين الحكوميّ الدكتور ربيع سيف الدين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:46
الأمن العام أعاد تفعيل العمل في مركز حاصبيا واستقبال طلبات المواطنين اعتباراً من 21 تموز
أمن وقضاء
05:46
الأمن العام أعاد تفعيل العمل في مركز حاصبيا واستقبال طلبات المواطنين اعتباراً من 21 تموز
0
أخبار دولية
2026-02-21
ضريح القديس فرنسيس الاسيزي يُفتح للعالم !
أخبار دولية
2026-02-21
ضريح القديس فرنسيس الاسيزي يُفتح للعالم !
0
آخر الأخبار
2026-03-08
وزير النقل التركي: إلغاء رحلات الخطوط الجوية التركية وإيه جيت وبيجاسوس وصن إكسبريس إلى العراق وسوريا ولبنان والأردن حتى آذار 13
آخر الأخبار
2026-03-08
وزير النقل التركي: إلغاء رحلات الخطوط الجوية التركية وإيه جيت وبيجاسوس وصن إكسبريس إلى العراق وسوريا ولبنان والأردن حتى آذار 13
0
أخبار دولية
2026-01-05
دمشق تنفي حصول "حدث أمني استهدف" الشرع ومصدران يتحدثان عن إطلاق رصاص في القصر الرئاسي
أخبار دولية
2026-01-05
دمشق تنفي حصول "حدث أمني استهدف" الشرع ومصدران يتحدثان عن إطلاق رصاص في القصر الرئاسي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:51
الأنظار إلى واشنطن... هكذا يبدو المشهد
تقارير نشرة الاخبار
07:51
الأنظار إلى واشنطن... هكذا يبدو المشهد
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
هذه تفاصيل ما يحدث جنوبًا...
تقارير نشرة الاخبار
07:50
هذه تفاصيل ما يحدث جنوبًا...
0
تقارير نشرة الاخبار
07:09
وزيرة الشؤون تناولت عودة النازحين الى سوريا خلال مشاركتها بالمنتدى الإقليمي حول الهجرة في انقرة
تقارير نشرة الاخبار
07:09
وزيرة الشؤون تناولت عودة النازحين الى سوريا خلال مشاركتها بالمنتدى الإقليمي حول الهجرة في انقرة
0
أخبار دولية
07:03
سموتريتش: إسرائيل لا تهتم بالانضمام إلى المواجهة بين إيران والولايات المتحدة في هذه المرحلة
أخبار دولية
07:03
سموتريتش: إسرائيل لا تهتم بالانضمام إلى المواجهة بين إيران والولايات المتحدة في هذه المرحلة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:02
عز الدين: السلطة السياسية هزمت نفسها في إرادتها قبل أن يفرض العدو عليها شروطه
تقارير نشرة الاخبار
07:02
عز الدين: السلطة السياسية هزمت نفسها في إرادتها قبل أن يفرض العدو عليها شروطه
0
أمن وقضاء
03:17
أولى خطوات تطبيق المناطق التجريبية تنطلق جنوبًا... هذه تفاصيل المشهد
أمن وقضاء
03:17
أولى خطوات تطبيق المناطق التجريبية تنطلق جنوبًا... هذه تفاصيل المشهد
0
أمن وقضاء
02:36
دخول آليات فوج الهندسة في الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
02:36
دخول آليات فوج الهندسة في الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية... إليكم التفاصيل
0
رياضة
13:40
إسبانيا والأرجنتين... مباراة على الملعب ومعركة على السوشيال ميديا
رياضة
13:40
إسبانيا والأرجنتين... مباراة على الملعب ومعركة على السوشيال ميديا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من الخليج إلى الأسواق العالمية... النفط تحت الضغط
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من الخليج إلى الأسواق العالمية... النفط تحت الضغط
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
13:55
مدعي عام التمييز يأمر بتوقيف حسن عليق على خلفية منشور مسيء للمملكة العربية السعودية
أمن وقضاء
13:55
مدعي عام التمييز يأمر بتوقيف حسن عليق على خلفية منشور مسيء للمملكة العربية السعودية
2
حال الطقس
02:57
درجات الحرارة فوق معدلاتها... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
02:57
درجات الحرارة فوق معدلاتها... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
3
اقتصاد
07:57
وزارة الاقتصاد: تعديل سعر ربطة الخبز نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج
اقتصاد
07:57
وزارة الاقتصاد: تعديل سعر ربطة الخبز نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج
4
أمن وقضاء
04:13
توقيف مروّجي مخدرات في الدكوانة وبرج حمّود
أمن وقضاء
04:13
توقيف مروّجي مخدرات في الدكوانة وبرج حمّود
5
أخبار لبنان
12:32
معلومات للـLBCI: فضل شاكر يغادر لبنان إلى الدوحة لتلقي العلاج بعد رفع منع السفر عنه
أخبار لبنان
12:32
معلومات للـLBCI: فضل شاكر يغادر لبنان إلى الدوحة لتلقي العلاج بعد رفع منع السفر عنه
6
اقتصاد
07:59
ماجد عيد: خبر سار للمستهلكين... أسعار اللحوم إلى انخفاض مع تراجعها عالمياً
اقتصاد
07:59
ماجد عيد: خبر سار للمستهلكين... أسعار اللحوم إلى انخفاض مع تراجعها عالمياً
7
أخبار لبنان
15:34
الجيش الإسرائيلي: بدء المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان اليوم بالتنسيق مع واشنطن والجيش اللبناني
أخبار لبنان
15:34
الجيش الإسرائيلي: بدء المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان اليوم بالتنسيق مع واشنطن والجيش اللبناني
8
أخبار لبنان
16:17
تدابير لاتحاد بلديات كسروان الفتوح بعد الفاجعة على مفرق وطى الجوز التي أودت بحياة عدد من الأشخاص
أخبار لبنان
16:17
تدابير لاتحاد بلديات كسروان الفتوح بعد الفاجعة على مفرق وطى الجوز التي أودت بحياة عدد من الأشخاص
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More