بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مار بولس الثالث نونا من بيروت: لبنان "ظهرنا القويّ" كمسيحيي الشرق بسبب أهمية الكنيسة في لبنان والوجود المسيحيّ فيه

بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مار بولس الثالث نونا من بيروت: للقديس شربل مكانة خاصة عند المسيحيين جميعهم والكلدان يصلون له

بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مار بولس الثالث نونا من بيروت: للقديس شربل مكانة خاصة عند المسيحيين جميعهم والكلدان يصلون له

بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مار بولس الثالث نونا من بيروت: البطريرك الحويك كان فعّالًا في ترسيخ فكرة بقاء المسيحيين في أراضيهم رغم التحديات التي تمر فيها المنطقة