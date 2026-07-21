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o
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بيان: الأمين العام للأمم المتحدة يزور سوريا هذا الأسبوع وسيلتقي بالرئيس الشرع
آخر الأخبار
2026-07-21 | 10:32
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بيان: الأمين العام للأمم المتحدة يزور سوريا هذا الأسبوع وسيلتقي بالرئيس الشرع
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