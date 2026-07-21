رئيس مجلس الوزراء العراقيّ يستقبل وزير النقل والبنية التحتية التركيّ

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقيّ علي فالح الزيدي وزير النقل والبنية التحتية في الجمهورية التركية، عبد القادر أورال أوغلو، والوفد المرافق له.



وأكد رئيس مجلس الوزراء عمق العلاقات التي تجمع العراق وتركيا، وما تستند إليه من مصالح ومشتركات عديدة.



وشدد على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.



وأشار إلى أن زيارته المرتقبة إلى الجمهورية التركية ستشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي من شأنها توسيع آفاق التعاون الثنائيّ في عدد من القطاعات الحيوية.



وشهد اللقاء بحث مستجدات مشروع طريق التنمية، وأهميته الاقتصادية والتنموية للعراق وتركيا والمنطقة، إذ وجه السيد الزيدي بوضع آلية واضحة لتمويل المشروع وتنفيذه، بما يضمن المباشرة بخطوات عملية وفق جداول زمنية محددة، لما يمثله من ركيزة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي والربط الإقليمي.



واكد وزير النقل التركي اهتمام بلاده بمشروع طريق التنمية ورغبتها في تنفيذ هذا المشروع بما يمتلكه من اهمية اقتصادية كبيرة، مبينا تطابق رؤية الجانبين في ضرورة الشروع بتنفيذ البنى التحتية الأساسية لهذا المشروع.