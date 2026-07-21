الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية افرجت عن الشبان اللبنانيين الثلاثة الذين كانت قد اعتقلتهم صباحا في خراج بلدة شبعا بعد احتجازهم لساعات واقتيادهم إلى جهة مجهولة وهم محمد حسن موسى هاشم وربيع زهرة وخضر نبعة

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