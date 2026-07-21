بلومبرج نيوز: رئيس الوزراء البريطاني الجديد يوافق على استخدام قواعد بريطانية لشن بعض الضربات الأميركية على إيران

وزير النفط العراقي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: القيمة الإجمالية للصفقات الموقعة بين الوزارة والشركات الأميركية خلال زيارة رئيس الوزراء تقدر بنحو 200 مليار دولار

وزير النفط العراقي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: القيمة الإجمالية للصفقات الموقعة بين الوزارة والشركات الأميركية خلال زيارة رئيس الوزراء تقدر بنحو 200 مليار دولار

الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية افرجت عن الشبان اللبنانيين الثلاثة الذين كانت قد اعتقلتهم صباحا في خراج بلدة شبعا بعد احتجازهم لساعات واقتيادهم إلى جهة مجهولة وهم محمد حسن موسى هاشم وربيع زهرة وخضر نبعة