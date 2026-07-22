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الجزيرة: تفعيل الدفاعات الجوية وسط وشرقي العاصمة الإيرانية طهران فجرًا
آخر الأخبار
2026-07-21 | 23:50
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الجزيرة: تفعيل الدفاعات الجوية وسط وشرقي العاصمة الإيرانية طهران فجرًا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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