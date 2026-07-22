مستشار رئيس حزب الكتائب ساسين ساسين للـLBCI: نجدد التأكيد على أن الدبلوماسية تحرر والحرب تدمر

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مستشار رئيس حزب الكتائب ساسين ساسين للـLBCI: الشعب اللبناني اليوم بأكثريته الساحقة يريد السلام وحتى في الطائفة الشيعية هناك فريق كبير صامت في الوضع الحالي لأنه خائف من عدم تحقيق السلام