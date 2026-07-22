الرئيس سلام من زوطر الغربية: هذه لحظة وطنية تحمل أبعادًا سياسية ومعنوية كبيرة وما نشهده ليس سوى بداية

توجّه الرئيس نواف سلام إلى أهالي بلدة زوطر الغربية بالقول: “إنّ هذه لحظة وطنية تحمل أبعادًا سياسية ومعنوية كبيرة لأنها تمثّل بداية الانسحاب الإسرائيليّ من أرضنا”.

وشدد على أنّ الهدف هو الانسحاب الإسرائيليّ الكامل من جميع الأراضي.

وأوضح أنّ ما يشهده اللبنانيون ليس سوى بداية، “لكننا مصمّمون وثابتون وسنواصل حشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين الانسحاب الكامل من كامل الأراضي اللبنانية”.

وتوجّه سلام إلى أهالي الجنوب بالقول: “نحن هنا لنؤكد أننا بدأنا بتسخير كل إمكانات الدولة لمواكبة عودتكم فالجيش اللبناني والقوى الأمنية موجودون لحماية أهلنا العائدين وبالتوازي مع استكمال انتشار الجيش”.

وأكّد مواصلة فتح الطرقات وإزالة الركام وتأمين الخدمات الأساسية بما يتيح لأهلنا العودة بأمان وكرامة إلى بيوتهم وقراهم.

وأعلن البدء للتحضير لإعادة جميع الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واتصالات والعمل على تأمين المساكن الجاهزة وكل ما يلزم لتوفير مرحلة انتقالية.

وشدد على أنّ عودة الحياة إلى الجنوب ليست مجرد شعار بل هي هدف وطني تلتزم به الدولة وعودة أهلنا إلى أرضهم هي أصدق تعبير عن وحدة لبنان وسيادته.