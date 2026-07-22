الكرملين يقول إن تغيير قائد الجيش في أوكرانيا لن يبدّل الواقع على الجبهة

أعلن الكرملين أن تعيين ميخايلو دراباتي قائدا عاما جديدا للجيش الأوكراني لن يغير الوضع على خط المواجهة، مؤكدا أن الجيش الروسي سيواصل تقدمه.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إيجاز صحافي يومي "لا أعتقد أن هذا سيؤدي إلى أي تغييرات على الإطلاق"، مضيفا "قواتنا المسلحة تواصل هجومها على امتداد خط المواجهة بأكمله".