رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي: أميركا والصين والهند محمية إلى حد كبير من تداعيات حرب إيران لكن الدول النامية ذات مستويات الديون المرتفعة تواجه مخاطر أكبر

المتحدث باسم الحكومة العراقية: رئيس الوزراء سيزور تركيا نهاية الشهر الحالي وكذلك سوريا لكن لم يحدد الموعد

المتحدث باسم الحكومة العراقية: رئيس الوزراء سيزور تركيا نهاية الشهر الحالي وكذلك سوريا لكن لم يحدد الموعد

الكرملين يقول إن تغيير قائد الجيش في أوكرانيا لن يبدّل الواقع على الجبهة