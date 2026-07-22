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خليل الحية: الدفاع عن الضفة الغربية مسؤولية وأمانة في أعناقنا

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2026-07-22 | 09:52
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خليل الحية: الدفاع عن الضفة الغربية مسؤولية وأمانة في أعناقنا
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خليل الحية: الدفاع عن الضفة الغربية مسؤولية وأمانة في أعناقنا

 
 
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