مصدر رفيع المستوى للـLBCI ردًا على سؤال عمّا إذا كان يرغب الرئيس عون في أن يتواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع حزب الله: هذا الأمر "إلو ظروفه" لكن الأهم هو أن ترامب طلب ذلك من الدولة اللبنانية

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك