الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي مركز يستهدف مرتفع علي الطاهر

الوكالة الوطنية للاعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة مجدل زون بالتزامن مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة استهدفت البلدة

الوكالة الوطنية للاعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة مجدل زون بالتزامن مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة استهدفت البلدة

رئيس البرلمان الإيراني: لن تكون أي بنية تحتية آمنة في المنطقة إذا لم يتم ضمان أمننا