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الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي مركز يستهدف مرتفع علي الطاهر

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2026-07-22 | 14:07
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الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي مركز يستهدف مرتفع علي الطاهر
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الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي مركز يستهدف مرتفع علي الطاهر

 
 
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