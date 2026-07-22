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o
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القيادة العسكرية الإيرانية: تهديدات ترامب المتكررة لن تؤدي إلا إلى توسع الحرب في المنطقة وخارجها
آخر الأخبار
2026-07-22 | 14:58
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القيادة العسكرية الإيرانية: تهديدات ترامب المتكررة لن تؤدي إلا إلى توسع الحرب في المنطقة وخارجها
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