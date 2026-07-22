القيادة المركزية الأميركية: مزاعم بحرية الحرس الثوري الإيراني بسيطرتها على مداخل ومخارج مضيق هرمز غير صحيحة

القيادة المركزية الأميركية: إيران لا تسيطر على مضيق هرمز وسيبقى مفتوحا رغم تهديد وهجمات الحرس الثوري

القيادة المركزية الأميركية: إيران لا تسيطر على مضيق هرمز وسيبقى مفتوحا رغم تهديد وهجمات الحرس الثوري

الجزيرة نقلا عن مصدر أمني في كردستان العراق: الدفاعات الجوية في أربيل تصدت لمسيرات عدة من دون وقوع خسائر بشرية