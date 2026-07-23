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o
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o
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o
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o
كسروان
28
o
متن
28
o
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إدارة الموانئ في محافظة هرمزغان الإيرانية: هجوم أميركيّ ألحق أضرارًا جسيمة بسفينتين للبحث والإنقاذ البحريّ
آخر الأخبار
2026-07-22 | 23:48
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إدارة الموانئ في محافظة هرمزغان الإيرانية: هجوم أميركيّ ألحق أضرارًا جسيمة بسفينتين للبحث والإنقاذ البحريّ
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